Revue de Presse PSG : Messi, Mbappé, Danilo Pereira…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 8 février 2022. Leo Messi et son rôle plus axial dans l’attaque parisienne, Di Maria incertain contre le Stade Rennais, l’avenir de Kylian Mbappé, Danilo Pereira et sa montée en puissance…

Le Parisien de ce mardi revient sur le positionnement de Leo Messi lors de la rencontre face à Lille ce dimanche et le fait qu’il joue dans l’axe comme au FC Barcelone est « une évolution tactique pour le bien de l’Argentin et des Parisiens. » Cette position change considérablement son influence dans le jeu puisqu’il touche davantage de ballons (15 de plus en moyenne), et est plus efficace dans son nombre de passes effectuées et réussies. Jouer dans l’axe signifie aussi que la Pulga doit moins se replacer et donc « gagne en efficacité face au but : 5 tirs contre Lille, 6 passes « clés » dans les 20 derniers mètres. Des stats similaires à trois autres rencontres cette saison : Nice, Bruges et Monaco » comme le rapporte le quotidien local. Sa forme physique explique aussi ce renouveau et au sein de l’entourage du PSG on estime que le joueur « se sent bien et il a travaillé comme un dingue pour revenir. C’est ce qu’on dit depuis le début : quand le physique sera là, on retrouvera le vrai Leo. »

De plus le journal francilien confie que le rôle de l’Argentin amène davantage d’équilibres aux attaques Rouge & Bleu en prenant l’exemple du match contre Lille, où le danger est venu « de manière équilibrée de la gauche (33 %), de l’axe (32 %) ou de la droite (34 %). » Avec le retour prochain de Neymar, le principal défi de Mauricio Pochettino sera de réussir à bien faire jouer la « MNM » à la pointe de l’attaque.

Sorti juste avant la mi-temps contre Lille, l’état de santé d’Angel Di Maria inquiétait un certain nombre de supporters parisiens… Il semblerait que ce ne soit finalement sans grande conséquence. En effet, Le Parisien, nous indique qu’Angel Di Maria ne souffre que d’une simple fatigue musculaire. Pour l’heure, sa présence face aux Madrilènes n’est donc pas en danger. Le staff du PSG devrait, en revanche, ne prendre aucun risque avec son élément, celui-ci devrait d’ailleurs travailler en salle en début de semaine. Dans l’optique du 15 février prochain, il se pourrait donc que l’international argentin fasse l’impasse sur la réception du Stade Rennais ce vendredi en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, conclut le quotidien francilien.

Le Parisien fait un zoom sur le statut de Kylian Mbappé et le fait qu’il est un joueur « différent » par sa qualité dans le jeu mais aussi dans sa communication. Son interview au micro de Prime Video rappelle à quel point « la notion de fidélité » est essentielle et cela le suit depuis ses premiers pas. Selon les informations du journal francilien, si un départ du jeune français pour le Real Madrid l’été prochain est « l’immense tendance », ses proches maintiennent le contact avec le PSG et sa direction. Une preuve qu’aucune décision n’a été actée.

Le média revient sur le sacre du Sénégal lors de la dernière CAN face à l’Égypte et estime qu’Abdou Diallo est devenu un leader incontestable et incontesté de cette sélection. Dans son entourage, on estime « les gens vont le regarder différemment après cette victoire à la CAN. Les observateurs ont vu un leader qu’ils n’ont peut-être pas l’habitude de regarder au PSG. Abdou (Diallo) est arrivé sans faire de bruit il s’est adapté, a respecté les coutumes locales. Il assume sa binationalité et cette double culture. »

L’Équipe dans son édition du jour se concentre sur le milieu de terrain du PSG et ses difficultés récurrentes dans ce secteur clé. Face à l’opposition pressentie contre le Real Madrid, « Paris devra être à la hauteur dans l’entrejeu, sous peine d’être mis en difficulté sur sa pelouse. » Gueye et Verratti devraient être titulaires pour cette affiche, car l’Italien est « incontournable dans cette équipe qui a un visage radicalement différent sans sa qualité technique, sa capacité à absorber la pression, son abattage et le liant qu’il met entre les lignes. » De son côté le récent vainqueur de la CAN » s’est installé comme un pion de choix par son volume de course, son pressing et son placement sans ballon. » Pour le quotidien sportif, la troisième place pourrait se jouer entre Danilo, Paredes et Herrera mais le Portugais « a marqué des points ces dernières semaines. » Le joueur est apprécié pour son attitude par le staff comme par ses partenaires et « ne se prend pas pour ce qu’il n’est pas et il apporte ses qualités : il ne rechigne jamais à aller au contact, est besogneux dans ses replis, ne baisse jamais les bras. » Le média conclut en expliquant que « le choix du troisième homme » au milieu pourrait dépendre du positionnement de Verratti.