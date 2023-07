Revue de presse PSG : Neymar, Donnarumma, Al Nassr, Kane…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 25 juillet 2023. L’attaque du PSG qui n’a pas fière allure sans Mbappé, le dossier Harry Kane qui pourrait changer de cap, Neymar qui se rapproche d’un retour sur les terrains…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la rencontre du PSG ce mardi midi (12h20) contre Al-Nassr, sa deuxième de la préparation, sa première au Japon. Le quotidien francilien fait un focus sur l’attaque, orpheline de Kylian Mbappé. « Alors que son PSG apparaît plus que fourni en défenseurs et en milieux de terrain, il semble encore léger, très léger même dans le secteur offensif. » Ce déséquilibre offensif est un problème, au bas mot, pour un Luis Enrique quasiment arrivé dans la panoplie de sauveur de face, auréolé en tout cas d’une réputation de faiseur de jeu, de spectacle et résolument tourné vers l’attaque, avance le quotidien régional. Neymar, même s’il se rapproche d’un retour, devrait attendre quelques jours avant de refouler les pelouses. Lee Kang-in, touché à la cuisse, comme Keylor Navas, contre Le Havre, va être ménagé pour cette rencontre contre le club saoudien. S’il reconduit son 4-3-3, « les trois fauteuils en attaque se joueraient entre Ismaël Gharbi, Marco Asensio, Hugo Ekitike, Ilyes Housni et Noha Lemina« , conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque la possibilité de voir Neymar rejouer avec le PSG durant cette tournée au Japon et en Corée du Sud. Opéré de la cheville en mars dernier, le Brésilien (31 ans) avait retrouvé le chemin de l’entraînement, individuel, lors de la reprise le 10 juillet dernier. Mais depuis que le club de la capitale a rejoint le Japon, le numéro 10 du PSG participe aux séances d’entraînements collectives en intégralité. Le quotidien sportif explique qu’il pourrait potentiellement jouer quelques minutes contre Al-Nassr ce midi mais que cette option ne serait pas très raisonnable. « Neymar n’a repris l’entraînement collectif que la semaine dernière et demeure un élément au physique fragile. À juste titre en manque de rythme, il ne faudrait pas qu’il se blesse musculairement en rejouant trop tôt.« L’Equipe indique aussi que lors de l’entraînement ouvert au public hier, Keylor Navas, pour un petit soucis à la cuisse, Presnel Kimpembe, qui poursuit son programme de reprise, Renato Sanches et Lee Kang-in, n’ont pas participé à la séance.

L’Equipe évoque aussi le dossier Harry Kane. Alors qu’il avait comme préférence le Bayern Munich, le fait que le PSG ne lâche pas le dossier aurait fait réfléchir l’attaquant anglais de Tottenham. Un sujet que l’on vous a relaté sur le site hier.

Le quotidien sportif parle également de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a fait le voyage au Japon malgré le cambriolage violent à son domicile, dans la nuit de jeudi à vendredi, lors duquel il a été ligoté et frappé à la tête. L’Equipe relate qu’il est apparu souriant lors de ses premières heures en terre nipponne. « Mardi matin, il a participé à une opération promotionnelle au musée Nakanoshima avec quelques-uns de ses coéquipiers comme Neymar, Lucas Hernandez, Danilo Pereira et Marquinhos. » L’international italien a pris part à à une partie de kemari (une forme de football local très populaire entre le VIIIe et le XIIe siècle) avec des Japonais en tenue d’époque. « Donnarumma est apparu détendu et ne semblait plus trop marqué par le traumatisme qu’a constitué son agression. » Un moment désagréable qui fait à un autre, le PSG chercherait un gardien numéro 1 bis afin de lui mettre un peu la pression. Mais selon les informations de l’Equipe, Luis Campos lui a assuré qu’il serait le numéro 1 en début de saison. Dans son entourage, on explique que « toutes les spéculations à son sujet sont infondées. Gigio se sent très bien à Paris et a hâte de relever les nombreux challenges du club cette saison. » Le numéro 99 du PSG est ravi d’avoir retrouvé le club de la capitale et apprécie ses premiers échanges avec Luis Enrique et son staff, notamment le nouvel entraîneur des gardiens, Borja Alvarez, avec lequel il a beaucoup échangé lundi soir lors de l’entraînement, conclut le quotidien sportif.