Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 1e avril 2022, et non ce n’est pas un poisson d’avril (bon, il fallait la faire au moins une fois aujourd’hui). La qualification des Parisiennes en demi-finales de Ligue des champions féminine, le tirage au sort de la Coupe du Monde, le retour des internationaux parisiens à l’entrainement, Dembele parti… pour rester ?!

L’Équipe du jour revient sur la qualification de l’OL face à la Juventus en quart de finale de la C1 (3-1), ce qui signifie que le club rhodanien affronter le PSG au prochain tour. « Une confrontation bouillante aux portes de la finale de Ligue des champions », qui garantit la présence d’un club français en finale à Turin le 21 ma. « Lyonnaises et Parisiennes, qui se connaissent par coeur, promettent de se livrer un duel mémorable, le sixième en Europe lors des huit dernières saisons. Rendez-vous pris lors des deux derniers week-ends d’avril, vraisemblablement au Groupama Stadium à l’aller et au Parc des Princes au retour » écrit le quotidien sportif. Les deux affrontements entre ces deux formations cette saison ont « déjà été épiques », entre la victoire 6-1 des Lyonnaises le 14 novembre en D1, quelques jours après l’affaire Hamraoui, et la revanche des Parisiennes le 29 janvier dernier en huitièmes de finale de Coupe de France (3-0). Le journal se demande si Paris a l’avantage psychologique suite au dernier succès obtenu en janvier et les victoires les saison précédentes.

L’équipe de France et les joueurs parisiens dans leur ensemble vont connaître leurs adversaires avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 qui commencera à 18h00 (nous serons en live sur notre chaîne Twitch pour vous faire vivre ce moment). Troisièmes au dernier classement FIFA, les hommes de Didier Deschamps sont têtes de série. Malgré tout, les Bleus pourraient affronter l’Allemagne qui est dans le deuxième chapeau. Le groupe le plus simple pour l’équipe de France pourrait être avec les États-Unis, la Tunisie et l’Arabie saoudite en revanche le plus difficile serait avec l’Allemagne, le Sénégal et l’Équateur. Espérons que son « animal fétiche » soit présent ce soir.

Selon L’Équipe, Ousmane Dembele pourrait finalement prolonger son contrat avec le Barça. Selon le clan Dembélé, le Barça aurait « tendu la main au joueur mardi dernier en évoquant une reprise des discussions ». Le journal sportif précise que le PSG « rôde toujours » et Dembélé se dit « très heureux » en terre catalane. Xavi « ne souhaite pas repartir de zéro avec une nouvelle recrue la saison prochaine » et souhaite ardemment le garder dans son effectif. Les représentants de Dembélé confirment cet appel du pied et expliquent être « prêts à discuter de nouveau ». Le Barça de son côté a ouvert la porte… tout en restant prudent. Dans tous les cas, « le cas Dembélé est très loin d’être scellé. »

Le Parisien fait un point sur les retours à l’entraînement après cette trêve internationale. Abdou Diallo, touché aux adducteurs, manquait à l’appel au centre Ooredoo ce jeudi, au même titre que Keylor Navas, qui a joué et décroché (victoire 2-0 contre les Etats-Unis), dans la nuit de mercredi à jeudi, avec le Costa Rica, une place pour les barrages pour le Mondial. Le portier parisien est attendu dans les prochaines heures à Paris, lui qui n’a pas pu terminer la rencontre face aux Etats-Unis et « passera entre les mains du corps médical pour expertiser son pépin au genou » selon nos confrères du Parisien.

Du côté des titis parisiens, Gharbi, Michut, Bitshiabu et Xavi Simons étaient également présents à l’entraînement ce jeudi, toujours selon Le Parisien. Concernant la réception de Lorient ce dimanche (20h45) en clôture de la 30e journée de Ligue 1, l’international sénégalais Abdou Diallo (12 sélections) pourrait manquer le rendez-vous, mais son entourage affirme tout de même, qu’il n’y a « rien de grave« . Par ailleurs, Sergio Ramos s’est entraîné normalement depuis plusieurs jours et postule à une place dans le groupe face aux Merlus. Fatigué, Marco Verratti n’a pas disputé le deuxième match (victoire 2-3 face à la Turquie) de ce rassemblement avec l’Italie, et il pourrait en être de même avec le PSG face à Lorient.