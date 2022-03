Depuis plus d’un mois, la Russie a décidé d’attaquer l’Ukraine. Une guerre à moins de trois heures de la France qui choque le monde entier. Depuis, un énorme élan de générosité a eu lieu envers la population ukrainienne. Beaucoup de pays accueillent des réfugiés. Des personnalités ont expliqué qu’elles étaient prêtes à héberger des personnes venues d’Ukraine. Un joueur du PSG a déjà accueilli des Ukrainiens à son domicile.

Comme le rapporte Sport, Keylor Navas accueille actuellement 30 réfugiés ukrainiens à son domicile parisien. Le gardien du PSG et sa femme ont acheté et installé 30 lits dans leur salle de cinéma. Ils leur auraient également fourni des vêtements et de la nourriture. « C’est par le biais d’une association évangélique, qu’il connaît bien, située dans le quartier de Gracia de Barcelone, que Navas a été informé que des bénévoles avaient effectué le voyage à Cracovie pour ramener des réfugiés ukrainiens en Europe occidentale », explique le quotidien sportif catalan.