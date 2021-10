Ce mardi soir, le PSG s’est imposé sur sa pelouse face au RB Leipzig (3-2), à l’occasion de la 3e journée de Ligue des champions. Et avant ce match, un autre événement majeur avait lieu au Parc des Princes. Ancien joueur du PSG (2001-2003), Ronaldinho était l’invité d’honneur des Rouge & Bleu et a reçu un bel accueil du public. Présent sur le plateau de PSG TV et dans l’émission After Foot de RMC Sport, l’ancien numéro 10 a évoqué sa joie de retrouver son ancien club.

Son retour au Parc des Princes (PSG TV)

Ronaldinho : « Je suis très heureux d’être ici. J’ai passé de très bons moments au Parc des Princes. Il est impossible de revenir ici sans avoir envie de jouer ! Le temps passe, mais les souvenirs des moments passés ici resteront pour toujours dans mon cœur. Merci à tous les supporters, merci de me recevoir et de me donner tant d’affection ! »

Le PSG a une chance en Ligue des champions ? (RMC Sport)

Ronaldinho : « C’est une très bonne équipe, de très bons joueurs. C’est une équipe qui donne envie de la voir jouer en raison de tous les grands joueurs qui sont là. Bien sûr que le PSG peut gagner la Ligue des champions avec les joueurs qui sont là. Je pense qu’elle peut faire de très bonnes choses. »

Neymar et Messi dans la même équipe (PSG TV)

Ronaldinho : « C’est merveilleux de voir deux amis, deux des plus grands joueurs de l’histoire ensemble dans ce club où j’ai également pu jouer. Ce sont deux numéros 10, c’est encore mieux. C’est merveilleux de voir ces deux pays être représentés ici. Malheureusement, on ne peut pas avoir deux numéros 10 sur le terrain. Mais je suis très flatté et fier de les voir porter ce maillot d’une équipe où j’ai pu jouer. »

Un plaisir de te revoir au Parc des Princes, qui plus est avec une belle soirée européenne, @10Ronaldinho 🤩#UCL | #PSGRBL pic.twitter.com/IMUhBwqvSt October 19, 2021