Malgré une nouvelle prestation décevante, le PSG a obtenu l’essentiel ce mardi avec une victoire face au RB Leipzig (3-2) en Ligue des champions et a une nouvelle fois fait preuve d’une belle force de caractère. Grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs, ainsi que le premier doublé de Leo Messi sous le maillot parisien, le club de la capitale a réussi à renverser le scénario du match en seconde période. En face, le RBL a parfaitement orchestré son plan en harcelant le milieu de terrain dont Marco Verratti, auteur d’un grand nombre de pertes de balle en première période. Dans Le Parisien, l’ancien international français – Robert Pirès – est revenu sur la stratégie du club allemand.

« Je me suis régalé, car c’était un très bon match de Ligue des champions. La première analyse, c’est que c’est la première fois que je vois Paris en souffrance. Ils ont été vraiment malmenés par rapport à ce qu’a mis en place Leipzig. Leur jeu était vraiment intensif, ils ont tenté de récupérer le ballon le plus vite possible, de presser haut. La stratégie des Allemands était de bloquer au maximum Marco Verratti et ça a fonctionné », a déclaré Robert Pirès au quotidien francilien. « Verratti est le fer de lance, il approvisionne les joueurs offensifs. Ils ont dû analyser le jeu du PSG, notamment après Manchester City. Et l’une des forces du PSG, c’est Marco Verratti. Il l’avait très bien fait face aux Anglais. Pour Jesse Marsch (le coach de Leipzig), c’était l’obsession, j’ai l’impression. Quand on le laisse libre, il est capable de trouver les attaquants et ils l’ont bien bloqué. »