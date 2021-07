Roncero (AS) : “Voir Ramos avec le maillot du PSG ça fait mal”

Le légendaire défenseur espagnol Sergio Ramos est un joueur du PSG jusqu’au moins 2023. Le Camero débarque à Paris avec la conviction que c’est la meilleure chose pour sa carrière et pour son avenir. Et cela, c’est douloureux pour Madrid. Tomás Roncero, célèbre journaliste du quotidien sportif AS, a évoqué la signature de Sergio Ramos au PSG en ces termes : “C’est un mauvais moment pour les Ramistas dont je fais partie avec fierté. Il a eu les deux ans de contrat qu’il demandait pour rester au Bernabéu. Il ne demandait pas la Tour Eiffel, seulement deux ans de contrat. On ne pouvait pas prolonger de deux ans le capitaine de la Décima par rapport aux finances du club mais on pouvait payer 30M€ pour Reinier qui ne joue même pas à Dortmund ? Voir Ramos avec le maillot du PSG ça fait mal, ça me brise le coeur.“