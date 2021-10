Rothen : « Il faut continuer à rêver même dans l’adversité »

Victorieux face au RB Leipzig en Ligue des champions mardi dernier (3-2), le PSG est en bonne posture pour se qualifier aux 8es de finale de la compétition au printemps prochain. Avec 7 points au compteur, le club de la capitale occupe la première place du groupe A devant Manchester City (6 pts), le Club Bruges (4 pts) et le RB Leipzig (0 pt). Cependant lors de cette phase aller, les Parisiens ont livré deux prestations mitigées. Malgré cela, l’ancien du PSG – Jérôme Rothen – croit toujours à une victoire finale des Rouge & Bleu en Ligue des champions.

« J’en ai marre qu’on se pose cette question-là, parce que quand t’as les moyens de ce PSG, automatiquement tu te dois de rêver. C’est un objectif depuis pas mal d’années. C’est vrai que les Qataris ne se sont jamais cachés et ça on ne peut pas leur reprocher. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut arrêter de penser que parce que t’as galéré sur les trois premières journées, pas en terme de résultats mais en terme de contenus, que le club doit revoir ses objectifs. Toutes les équipes qui commencent la Ligue des champions ont envie d’aller au bout. Tu ne peux pas te dire que ton objectif est juste un 8e de finale. Surtout quand t’as beaucoup recruté et avec des joueurs importants », a exposé Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme. « Oui, il faut continuer à rêver même dans l’adversité et quand c’est dur. Bien sûr qu’il y a des choses qui ne vont pas au PSG aujourd’hui, on n’est pas là en train de dire que tout va bien sportivement et tactiquement. La preuve, Neymar n’était pas encore là et d’autres joueurs doivent se mettre au niveau. N’empêche que cette équipe aujourd’hui est en passe de se qualifier pour les 8es de finale (…) Actuellement, ils sont en retard (par rapport aux autres favoris de la compétition, ndlr). Il y a plein de choses à modifier et l’entraîneur doit montrer des choses différentes par rapport à l’emprise qu’il a sur son groupe, mais n’empêche qu’il y a encore de quoi rêver et moi j’en fais partie. Je suis peut-être un peu trop fleur bleue, mais en aucun cas j’ai envie de me dire que le PSG n’est plus au niveau des meilleures équipes européennes. »