Meilleur buteur du PSG ces trois dernières années, Kylian Mbappé a une nouvelle fois bien démarré ce nouvel exercice 2021-2022. Avec déjà 6 buts au compteurs toutes compétitions confondues (et 6 passes décisives), l’attaquant parisien a déjà rapporté quelques points importants aux Rouge & Bleu ces dernières semaines. En Ligue 1, le numéro 7 parisien compte notamment 5 buts. Des réalisations qui lui permettent de se rapprocher un peu plus des meilleurs buteurs du championnat au 21e siècle.

En effet comme le rapporte le site officiel de la Ligue 1, Kylian Mbappé compte actuellement 112 buts en L1 (en 158 matches) et n’est plus qu’à une longueur d’un ancien Parisien, Zlatan Ibrahimovic (113 en 122 matches). Le podium est occupé par les anciens du PSG – Edinson Cavani (138), Pedro Miguel Pauleta (130) – et Bafétimbi Gomis (122). Dans ses 112 buts en L1 (dont 96 avec le PSG), Kylian Mbappé en a marqué 106 dans la surface de réparation et 6 en dehors. À noter que l’international français a marqué 27 buts dans le dernier quart d’heure d’une rencontre.