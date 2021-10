Après deux ans et demi chez les Rouge & Bleu, Thomas Tuchel a été remercié par le PSG le 29 décembre 2020. Depuis, l’entraîneur allemand a pris les commandes de Chelsea où il a notamment réalisé une belle seconde partie de saison 2020-2021 avec le club londonien. Il y a quelques semaines, le coach de 48 ans avait notamment salué l’organisation des champions d’Europe 2021 lors du Festival du Sport à Trente (évènement organisé par la Gazzetta Dello Sport). À cette occasion, l’actuel entraîneur de Chelsea a fait la Une de Sportweek (le supplément de la Gazzetta), qui va paraître ce samedi. Via son compte Twitter, le spécialiste du football italien, Guillaume Maillard-Pacini, a dévoilé quelques extraits où il est notamment question de la gestion compliquée du vestiaire au PSG.

« Selon ses dires, le PSG et Chelsea sont aux antipodes au niveau organisationnel. Lors de ses premiers mois à Paris, il a dû gérer les familles et amis de ses stars (…) Thomas Tuchel était plus un Ministre des Sports qu’un entraîneur. C’est plus facile d’entraîner Romelu Lukaku que Kylian Mbappé ou Neymar. À Chelsea, où tout est plus fluide, il peut appliquer sa méthodologie de travail avec plus de sérénité », rapporte SportWeek dans son édition à paraître ce samedi.