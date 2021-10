Nouvelle semaine de Coupe d’Europe et le bilan des clubs français est plutôt positif. Rappelons les succès du PSG contre Leipzig en Ligue des Champions (3-2), celui de l’AS Monaco sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-2) et de Lyon à Pragues (3-4) en Europa League, en plus de la victoire du Stade Rennais à Mura (1-2) en Ligue Europa conference. Mais aussi du nul de l’OM à Rome contre la Lazio (0-0) et du LOSC à domicile contre Séville. Tout ces bons résultats font que la France conforte sa cinquième place au classement UEFA des pays avec 48081 points devant le Portugal 46216. Le détail du top 6 :

Angleterre : 92355 points

Espagne : 83998 points

Italie : 66902 points

Allemagne : 64927 points

France : 48081 points

Portugal : 46216 points

Concernant les clubs, le PSG qui est en tête de sa poule et toujours invaincu en Ligue des Champions, reste à la 6e place de ce classement juste derrière le FC Barcelone et devançant le Real Madrid et la Juventus.

Bayern Munich : 122 000 points

Manchester City : 115 000 points

Liverpool : 111 000 points

Chelsea : 106 000 points

FC Barcelone : 105 000 points

Paris Saint-Germain : 102 000 points

Real Madrid : 102 000 points

Juventus : 97 000 points

Manchester United : 95 000 points

Atletico Madrid : 93 000 points