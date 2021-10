Les chiffres clés du succès du PSG face à Leipzig

Même s’il a été balloté de toutes parts, le PSG a tout de même glané, dans la douleur, une victoire extrêmement précieuse face au RB Leipzig ce mardi soir (3-2, 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions). Portés par un Kylian Mbappé une nouvelle fois ultra décisif, les hommes de Mauricio Pochettino sont parvenus à renverser le RBL, conservant, par la même occasion, leur première place au sein de leur groupe. Et au lendemain de cette partie, le club de la capitale a partagé, via son site officiel, quelques chiffres clés liés au succès rouge et bleu.

Ainsi, grâce à cette victoire, le PSG a validé un 23e succès en 29 rencontres à domicile en phase de poule. Mieux, le club parisien a inscrit au moins trois réalisations au cours de 14 de ces matches au Parc des Princes. Paris a également remporté son troisième succès en quatre confrontations face au RB Leipzig. Cela fait aussi 35 parties de rang que les Parisiens inscrivent au moins un but lors des phases de poule. Côté individualités, Kylian Mbappé a largement soigné ses statistiques en Ligue des Champions sous la tunique francilienne. C’est simple, depuis son arrivée à l’été 2017, le natif de Bondy a été décisif à 40 reprises : 18 buts et 22 assists.