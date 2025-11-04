Vincent Kompany : « Luis Enrique ? Il a été révolutionnaire pour le PSG ! »

Ce mardi soir (21h sur Canal +) le PSG affronte le Bayern Munich pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. A la veille de ce choc au sommet, Vincent Kompany a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant-match.

Comment battre le PSG ?

« Il faut croire qu’on est capables. Nous jouons contre le vainqueur de la C1. Qui reste un favori pour cette année. C’est une difficulté. On doit croire en nos chances, en nos capacités ».

En quoi le collectif du PSG est impressionnant ?

« C’est le collectif, la volonté de courir, que ce soit en possession ou la perte de balle. Quand l’équipe tourne comme celle du PSG, ça ne sert à rien de se focaliser sur un joueur. Le PSG a eu des joueurs de classe de mondiale dans le passé. Ils en ont toujours mais leur force, c’est collectif. Nous aussi. Ce sont deux équipes qui ont un aspect collectif très très poussé ».

L’enjeu de ce PSG / Bayern Munich ?

« Ce serait un grand pas vers le top 8. Ce serait la même chose pour le PSG. Le déroulé des deux derniers matches contre eux était intéressant. Il y a deux pensées de jeu qui s’affrontent. Ce sera très beau, très intense. C’est difficile de prévoir ce qui va se passer ».

Vincent Kompany et Luis Enrique le 5 juillet dernier lors de PSG / Bayern Munich en Coupe du Monde des Clubs

A propos du travail de Luis Enrique

« Il a été révolutionnaire pour le club. Ce qu’il arrive à faire avec de jeunes joueurs… Les jeunes seront vraiment bons d’ici 5-8 ans. Ce n’est pas facile de changer tant de choses en si peu de temps. Il y a eu beaucoup de critiques l’an dernier. À la fin, on a dit que c’était le meilleur (sourires). C’est joli comme histoire. C’est impressionnant comment il a réussi à changer les choses ».

Comment réduire l’influence de Nuno Mendes

« Il faut des individualités pour gagner des trophées oui. On parle de Mendes, de Hakimi, de Dembélé. La liste ne s’arrête pas là. Ce qui les rend plus forts, c’est qu’ils travaillent en équipe sur toutes les phases. Mendes profite de ça. Il aime les espaces. Nous aussi on a des atouts. Je ne peux pas vous dire qui gagnera ce duel-là (contre Olise). Il faudra gagner tous les duels ».

