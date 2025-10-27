Nuno Mendes : « Luis Enrique m’a beaucoup aidé défensivement »

Devenu une référence à son poste de latéral gauche, Nuno Mendes réalise un excellent début de saison. Et le latéral du PSG a tenu à remercier Luis Enrique.

En cette saison 2025-2026, il est l’un des Parisiens qui marque les esprits des supporters et observateurs de football. Devenu un élément indispensable de l’effectif parisien, Nuno Mendes réalise excellent début de saison aussi bien au PSG qu’avec la sélection du Portugal. Toujours aussi explosif offensivement, le latéral de 23 ans a grandement progressé sur le plan défensif. Dans un entretien à l’AFP, et rapporté par Eurosport, l’international portugais a été questionné sur l’importance de Luis Enrique dans son évolution.

Ses débuts au PSG en 2021

« C’était un autre pays, une autre langue, mais j’ai eu la chance d’avoir (le Portugais) Danilo ici, il m’a beaucoup aidé. J’ai essayé de vite parler français pour sortir de chez moi. C’est un grand club avec de grands joueurs, je voulais en faire partie. »

Sa liberté sur le terrain

« Au début, je n’étais pas très fort en défense. Attaquer avec de la vitesse, je savais faire. Luis Enrique a remarqué ça, il m’a beaucoup aidé défensivement, et aujourd’hui je suis bien (des deux côtés). J’essaie d’équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. Le coach a fait un bon travail, et pas que pour moi. (La polyvalence) c’est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu’on va garder pour la vie, même si après il part ou si nous on part. »

Est-ce Luis Enrique qui vous a transformé ?

« Cela part de moi aussi, de savoir ce que je peux faire pour m’améliorer, mais il m’a apporté beaucoup. Avant, en un contre un en défense, c’était un peu difficile, parce que je ne pensais qu’à l’attaque. Mais il m’a dit : « Il faut que tu défendes mieux et après, je te donne la liberté pour attaquer. »

Avec Hakimi, vous réinventez ce poste de latéral

« Ça fait toujours plaisir à entendre. Achraf et moi, on est dans une bonne période. C’est un travail collectif, si nous on est bien, le groupe aussi. Après, on sait que le football peut changer très vite, donc on essaie d’être concentrés à tous les matches. »

Estime-t-il être le meilleur latéral gauche du monde ?

« Je me considère un bon latéral, je n’aime pas dire que je suis le meilleur. Ça il faut le montrer sur le terrain et j’essaie toujours de le faire. »

Peut-il devenir encore meilleur ?

« J’ai beaucoup de choses à apprendre mais en ce moment, je ne peux pas dire que j’ai des défauts, qu’il y a des choses que je fais mal. J’essaie toujours d’être au maximum et d’être au haut niveau pour aider l’équipe. Je ne me focalise pas sur mes défauts. »

Travailler son pied droit, peut-être ?

« Oui, le coach veut qu’on travaille sur notre mauvais pied (rires), tous les jours. Je me souviens d’un match de Coupe de France où à la dernière minute je me retrouve en position de frappe avec le pied droit et j’ai tiré trop doucement. »

Avant sa prolongation jusqu’en 2029, avait-il eu d’autres sollicitations ?

« Non. Mon agent a beaucoup parlé avec le président, j’ai toujours voulu continuer ici, mettre le PSG au haut niveau. C’était des deux côtés qu’on le voulait. C’est un plaisir de jouer ici. »

Rêve-t-il de remporter un jour le Ballon d’Or ?

« Je suis très content pour Ousmane (Dembélé). Moi, je me concentre sur mon travail. Après, si j’arrive à remporter des trophées individuels, c’est toujours bien. Mais avant d’arriver à cela, je pense que le collectif est le plus important. »