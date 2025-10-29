Vitinha : « Luis Enrique m’a amené à un autre niveau »

Devenu une pièce maîtresse du système de jeu de Luis Enrique, le milieu parisien, Vitinha, a tenu à remercier son coach pour son évolution.

Troisième du Ballon d’Or 2025, Vitinha a pris une nouvelle dimension au PSG. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, l’international portugais est devenu un élément incontournable du onze parisien et est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Dans un entretien pour ICI Paris Ile-de-France et le service des Sports de Radio France, le milieu de 25 ans a tenu à remercier le coach parisien. Extraits choisis.

Est-il dans la meilleure forme de sa carrière ?

« C’est vrai que tout se passe bien pour le moment, que ce soit pour moi ou l’équipe. On sait que ce n’est pas possible d’être tout le temps comme ça individuellement et collectivement, mais nous donnons 100% pour l’être le plus longtemps possible. Je ressens l’importance que j’ai dans cette équipe, c’est une bonne chose et à la fois une responsabilité. Je me sens à l’aise, c’est visible pour le moment, et si ça aide l’équipe, c’est le plus important. »

Ce que lui a apporté Luis Enrique depuis son arrivée

« C’est, je pense, un peu le tournant dans ma vie ici, au PSG. Il m’a amené à un autre niveau. Un niveau que je ne pensais pas, à l’époque, pouvoir atteindre. J’avais peu de confiance, je n’étais pas bien à ce moment-là, j’essayais tout le temps de donner mon maximum, mais je n’étais pas bien. Il m’a beaucoup aidé. J’ai bien commencé l’année avec lui, même s’il ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur. Mais après, j’ai bien montré les choses dont j’étais capable, il m’a beaucoup aimé et voilà, au fur et à mesure, j’ai pris de la confiance, j’ai pris de l’importance dans l’équipe, j’ai commencé à jouer. Même mon repositionnement sur le terrain, cela a pris une autre dimension, moi aussi j’ai pris une autre dimension, je me sens à l’aise, dans les meilleures conditions quand je joue sous les ordres de Luis Enrique et je l’en remercie beaucoup. Je l’ai déjà dit beaucoup de fois, notamment quand on a gagné la Ligue des champions, mais ce n’est jamais ‘beaucoup’ de dire merci, car il m’a vraiment aidé à atteindre à un autre niveau. »

Sur quels aspects l’a-t-il aidé ?

« Je pense qu’on a une idée commune, il a déjà déclaré que je peux jouer 6, 8 ou 10. Il a dit que je pouvais jouer partout, je pense qu’il exagère (rires). Mais je comprends ce qu’il veut dire, dans l’entrejeu, je peux occuper toutes les positions, je serais peut-être un peu plus performant dans l’une que dans l’autre, mais Luis Enrique a également compris qu’en me repositionnant en numéro 6, je pouvais donner des choses différentes. Beaucoup de sorties de ballon, beaucoup de confiance, de sécurité, ce n’était pas la première fois aussi que j’occupais ce poste, et la vérité, c’est que tu ne peux pas tout avoir. Peut-être que je marque moins ou que je suis moins près du but, mais je touche beaucoup de ballons, j’aime contrôler le match, dicter ce que l’on va faire, quand on va le faire, et comment on va le faire. C’est pourquoi j’aime beaucoup être dans cette position-là. »

Est-il le chef d’orchestre de l’équipe ?

« Le coach, quand il est arrivé, il n’a pas pensé directement que j’étais un six ‘normal’ en raison de ma façon de jouer. Un milieu défensif, c’est normalement une ou deux touches et tu lâches le ballon. Moi, j’ai l’habitude de beaucoup toucher le ballon, de bien fixer les joueurs adverses pour ressortir le ballon. Et c’est pourquoi Luis Enrique ne m’a pas mis à ce poste au début. Mais quand il a vu que je pouvais occuper ce poste d’une manière différente, même si je n’entre pas dans la case du n°6 classique, je pense que Luis Enrique a vu que ça pouvait être intéressant pour l’équipe. »