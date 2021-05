Salah, plan B du PSG en cas de départ de Mbappé (LP)

Le PSG aura deux priorités cet été, prolonger les contrats de Kylian Mbappé et de Neymar. Si pour le deuxième cela devrait se décanter dans les prochains jours, semaines, pour le numéro 7 parisien, c’est encore un peu flou. Dans l’incertitude de la décision de son attaquant, le PSG explore plusieurs pistes et notamment celle menant à Mohamed Salah selon les informations du Parisien, qui confirment celle de Téléfoot. L’international égyptien – à qui il reste deux ans de contrat à Liverpool – aimerait quitter les Reds. “Le gaucher, souvent utilisé à droite, correspondrait parfaitement aux désirs sur le terrain de Mauricio Pochettino, les attaques rapides, le jeu entre les lignes, la vitesse d’exécution. L’entraîneur aime que ses attaquants s’investissent dans le travail défensif, une qualité indéniable et permanente chez Salah“, assure le quotidien francilien. Mohamed Salah qui est estimé à un peu moins de 80 millions d’euros conclut Le Parisien.