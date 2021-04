Téléfoot : Salah priorité du PSG en cas de départ de Mbappé, Messi et Kane suivis

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé devient un sujet brûlant but après but inscrit. Le magazine dominical de TF1 Téléfoot a confirmé ce matin que Kylian Mbappé n’avait pris aucune décision sur son avenir et qu’il se concentrait sur sa saison sportive. Les discussions se poursuivent tout de même, et elles tournent autour du projet sportif du PSG. Face à cette incertitude, le club de la capitale est obligé de travailler sur d’autres pistes du coup. Leonardo suit le dossier Leo Messi en fin de contrat au FC Barcelone. Mauricio Pochettino fait lui jouer ses réseaux et a appelé Harry Kane personnellement pour se renseigner. Le coach argentin lui a demandé – selon Téléfoot – ce qu’il comptait faire si Tottenham ne jouait pas la prochaine Ligue des champions. Mais la priorité des dirigeants du PSG pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ, c’est Mohamed Salah, “une piste validée à Doha”. Selon les informations de Julien Maynard, le contact est établi entre le club et l’entourage du joueur égyptien de Liverpool.