À l’issue de la rencontre entre Manchester City et le PSG, Ander Herrera et Marco Verratti ont accusé l’arbitre du match – Monsieur Kuipers – d’avoir insulté certains joueurs Rouge & Bleu avec des “Fuck Off ” et des “Fuck You“. RMC Sport, diffuseur de la Ligue des Champions en France a recherché des images et des sons de ces possibles insultes mais n’a pas réussi à trouver des contenus où l’arbitre prononce clairement ces mots. Et selon les informations de l’Equipe, l’UEFA n’a – pour l’instant – pas décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre de Bjorn Kuipers. Elle pourrait encore ouvrir une enquête mais “ce n’est pas la tendance” assure le quotidien sportif sur son site internet. En ce qui concerne Angel Di Maria, expulsé pour une grosse semelle contre Fernandinho, il pourrait écoper de trois matches de suspension conclut l’Equipe.