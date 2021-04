Neymar sur sa prolongation : “Tout est presque réglé”

Pour la première fois depuis octobre 2018, Neymar Jr s’est présenté en conférence de presse d’avant-match, à la veille du choc des demi-finales de Ligue des champions face à Manchester City. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, le numéro 10 parisien a été questionné sur sa prolongation de contrat avec les Rouge et Bleu. Après avoir déclaré qu’il était très heureux à Paris, l’international brésilien a donné davantage de détails sur son avenir, dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport.

“On est en discussion avec Paris. Rien ne presse. Tout est presque réglé. Je me sens à l’aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain. Concernant les supporters, ce que j’attends le plus c’est qu’ils soient de retour au stade. Je souhaite qu’ils supportent tous les joueurs, qu’ils soient là pour nous encourager.” Neymar devrait signer un contrat jusqu’en 2026, comme le rapporte le média sportif. “Le numéro 10 a donné son accord de principe pour prolonger jusqu’en juin 2026. La star de 29 ans s’apprête donc à signer pour quatre ans de plus.”

Au micro de RMC, Neymar Jr est également revenu sur sa forme actuelle avant cette confrontation face à Manchester City. “Je fais en sorte que ce soit toujours le meilleur Neymar sur le terrain. En tout cas, soyez certain qu’avec Neymar sur le terrain, le Paris Saint-Germain aura de grandes chances de sortir vainqueur. Le PSG le plus fort depuis son arrivée ? Absolument, l’équipe est bien plus préparée. Elle sait ce qu’elle doit faire. Nous sommes arrivés en finale l’année dernière. On espère que ce sera également le cas cette année.”