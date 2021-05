Echouafni : “Il nous reste cinq matches, cinq finales”

Après l’élimination en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League contre le FC Barcelone (1-1/ 2-1), les féminines du PSG retrouvent la D1 Arkema et les rêves de devenir championnes de France avec un derby francilien contre le Paris FC demain après-midi (18h30). À la veille de cette rencontre importante, Olivier Echouafni a évoqué la course au titre et les échéances qui attendent les Parisiennes en cette fin de saison. “Un derby c’est toujours compliqué, et jouer le Paris FC n’est jamais simple, admet le coach parisien pour PSG TV. Il nous reste 5 semaines, 5 matches, 5 finales, mais nous voulons retrouver notre place, que nous avons perdu à cause des matches en retard. Nous les avons joués quatre fois cette saison, trois fois en préparation, et le match aller en championnat. C’est vrai qu’avec la Covid, il fallait s’adapter et trouver des matches amicaux et nous avons pu le faire avec le Paris FC. Nous avons pu avoir de belles oppositions. Cette équipe a elle aussi été touchée par le virus : des joueuses absentes, des matches reportés… Elles ont retrouvé depuis une bonne dynamique.” Olivier Echouafni qui a fait savoir que Kadidiatou Diani serait une nouvelle fois absente pour ce match, tout comme Formiga qui “a pris un gros coup à la tête, donc pas précaution nous préférons la laisser au repos.”