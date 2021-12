Sanfourche défend le bilan de Messi au PSG

C’est la trêve pour le PSG et ses joueurs, qui vont se reposer dans le but de réaliser une belle deuxième partie de saison avec, on l’espère, des titres au bout de celle-ci. Arrivé en grande pompe au mois d’août dernier, les premiers mois de Leo Messi ont frustré bon nombre supporters et observateurs. Si l’Argentin s’est montré décisif en Ligue des Champions avec 5 buts inscrits en 6 rencontres, ce dernier n’a marqué qu’une seul fois en Ligue 1 mais a touché les montants à… six reprises ! Le journaliste Philippe Sanfourche ne se fait pas de soucis pour le numéro 30 parisien et estime qu’on verra le « vrai » Messi dans cette deuxième partie de saison.

« On ne juge pas Lionel Messi sur quatre mois ! On parle d’un joueur de 34 ans qui a passé l’intégralité de sa carrière dans un des plus grands clubs du monde où il a été déraciné en l’espace de trois jours après avoir vécu un été émotionnel de dingue ! Il gagne la Copa America avec sa sélection, il change de championnat, il change de langue, il arrive dans un nouveau vestiaire, il doit tout refaire… Il ne fait aucune erreur de communication à son arrivée ! Donc dans toute cette première partie de saison, il a eu une gestion intelligente et c’est maintenant qu’il va monter en puissance ! »