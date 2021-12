Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 24 décembre 2021. Le bilan décevant de Mauricio Pochettino après un an sur le banc, le bilan des recrues estivales et Kylian Mbappé jugé comme le meilleur joueur de cette première partie de saison.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le bilan sur Mauricio Pochettino, quasiment un an après son arrivée sur le banc du PSG. Un « bilan largement décevant et les promesses de spectacle, notamment, ne sont pas honorées », résume LP. Ses contacts avec Tottenham puis le Real Madrid en été « ont largement ébranlé sa cote de popularité dans les hautes sphères du club » Et si le club de la capitale a approché Zinedine Zidane pour l’été prochain, « c’est bien parce que Pochettino est passé en un an du statut de prophète à celui d’énigme. » Même si le PSG est largement en tête du championnat et possède un bon bilan annuel en L1 (le 3e meilleur bilan sur une année avec 93 points), le jeu proposé inquiète et ennuie. Car à l’exception des deux matches face au FC Barcelone (4-1) et le Bayern Munich (3-2) en Ligue des champions, le « Paris version Pochettino est un long bâillement entrecoupé d’exploits individuels de Mbappé. » Même si cette saison le coach argentin doit gérer la concurrence entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas, ainsi que l’arrivée de Leo Messi, « cela n’explique en rien que la défense soit si friable et les milieux de terrain si perdus. »

Le quotidien francilien fait également un résumé des moments forts de cette première partie de saison. Si les nombreux incidents dans les stades de Ligue 1 ainsi que la course pour la deuxième place ont animé ces premiers mois, les prestations de Kylian Mbappé ont également marqué les esprits. Comme constaté lors du match nul face au FC Lorient, l’absence du numéro 7 parisien a un impact considérable dans le jeu de son équipe. Avec 9 buts et 8 passes décisives, le champion du Monde rayonne dans le championnat.

De son côté, L’Equipe fait un bilan des recrues du mercato estival (Donnarumma, Hakimi, Ramos, Mendes, Wijnaldum, Messi). Si le mercato a été jugé exceptionnel, un seul joueur a donné entièrement satisfaction après cinq mois. Avec l’arrivée de Gigio Donnarumma, « le PSG lançait une pierre dans le jardin de Navas, auteur d’une saison passée impressionnante mais leader à l’influence qui irrite parfois en interne. » Les portiers alternent dans les cages parisiennes et l’Italien n’a montré aucun signe de fébrilité avec « quatre clean-sheets en onze matches et aucune erreur notable. » Recrue phare du mercato, Leo Messi monte en puissance au fil des semaines. S’il brille en Ligue des champions (5 buts), la Pulga fait preuve de malchance en L1 avec un seul but mais six poteaux touchés. « Mais il semble prendre peu à peu ses marques dans son nouvel environnement, digérer son départ imprévu de Barcelone et développer une complicité technique avec Mbappé. » De son côté, Achraf Hakimi a connu une première partie de saison à deux visages. Décisif à de nombreuses reprises à ses débuts, le latéral droit a très vite « montré des lacunes défensives inquiétantes », notamment lors des grands rendez-vous.

Concernant Georginio Wijnaldum, il a été baladé à plusieurs postes et « a mis plus de temps que prévu à s’intégrer.« Mais il a pu montrer son apport dans le match important face au RB Leipzig avec un doublé. Pour Nuno Mendes, son bilan est jugé « hyper décevant. » Porté vers l’offensive, il ne s’est pas montré décisif à une seule reprise et « souffre défensivement. » De son côté, Sergio Ramos a seulement participé à trois matches dont aucun en Ligue des champions. À cela s’ajoute un carton rouge face au FC Lorient.

Pour le quotidien sportif, Kylian Mbappé est également le joueur qui a marqué cette première partie de saison 2021-2022. L’attaquant de 23 ans est impliqué dans 17 buts en 17 matches disputés (9 buts et 8 passes décisives). Il est également le deuxième joueur de L1 qui cadre le plus (25) derrière le Rennais Gaëtan Laborde (26). De plus, « il est celui qui enclenche et réussit le plus de dribble » à égalité avec l’Angevin Sofiane Boufal (58).