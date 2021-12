Rothen fait le bilan des premiers mois de Messi

Après plus de 20 années passées au FC Barcelone, Leo Messi a décidé de vivre sa deuxième expérience en professionnel sous le maillot du PSG. Une recrue de renommée mondiale qui a eu un impact bénéfique pour l’économie du club de la capitale. Mais au niveau sportif, le bilan laisse à désirer même s’il se montre de plus en plus performant depuis quelques matches. Avec 6 buts (dont 5 en C1) et 4 passes décisives en 16 matches disputés, l’attaquant de 34 ans n’a pas encore retrouvé son véritable niveau avec les Rouge & Bleu. Dans l’émission Rothen Régale, l’ancien du PSG – Jérôme Rothen – a fait le bilan des premiers mois de l’Argentin à Paris.

« Oui, il a quatre premiers mois compliqués, après il n’a pas beaucoup joué non plus. En Ligue 1, c’est que 11 matches, donc c’est quasiment la moitié des matches allers. N’empêche que oui, il y a une déception en Ligue 1 parce qu’on attendait que Messi soit beaucoup plus décisif. Mais quand on s’appelle Lionel Messi, on s’attend à mieux et surtout en terme de but en Ligue 1. Il faut être patient et ça montre aussi qu’il y a un temps d’adaptation, même quand tu t’appelles Leo Messi et que t’es le meilleur joueur de la planète foot voire de toutes générations confondues. N’empêche que l’adaptation, elle peut être plus ou moins compliquée et longue. », a exposé Jérôme Rothen dans l’émission de RMC Sport. « Les statistiques parlent d’elles-mêmes, mais il y aussi le comportement. Il y a eu des matches où il a fait quasiment que marcher et il perdait des duels. Même avant il marchait, mais quand il avait le ballon dans les pieds, c’était quasiment impossible de lui prendre. Là aujourd’hui, on a vraiment l’impression que dans les duels il se fait bouger. Il n’a pas été dans sa meilleure forme. Mais depuis un mois, même s’il n’est pas aidé par une équipe qui est à la ramasse collectivement, il commence à être un relai pour les milieux de terrain. On peut parler des statistiques et des buts, mais il y a aussi les ballons touchés et la façon dont il les oriente. Il y a eu des matches où il a dépassé 100 ballons touchés, donc ça montre qu’il commence à avoir une influence sur le jeu parisien et ça, c’est quand même bon signe pour la nouvelle année. »