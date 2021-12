Refus du PSG pour un échange Icardi – Arthur

Le PSG est en vacances depuis ce jeudi et auront un peu plus de dix jours de vacances pour souffler ! Cette trêve hivernale est aussi le moment pour les clubs d’avoir l’opportunité de faire des retouches de leur effectif avec le mercato hivernal. D’habitude assez calme, cette fenêtre de transfert peut réserver quelques surprises et de grosses arrivées. Le PSG pourrait être assez actif puisqu’il est cité dans de nombreuses rumeurs que ce soit en France ou un peu partout en Europe.

Le cas de Mauro Icardi fait beaucoup parler du côté de l’Italie. L’international argentin, en difficulté avec les Rouge & Bleu, est annoncé depuis de nombreuses semaines du côté de la Juventus. Les Bianconeri sont en recherche d’un attaquant de pointe suite aux difficultés affichées par Moise Kean et Alvaro Morata. Différents médias transalpins ont annoncé un potentiel échange entre l’attaquant et le milieu de terrain Arthur, lui aussi qui peine en Serie A. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, le PSG aurait refusé cet échange proposé par la Juve. Le directeur sportif parisien, Leonardo, aurait « été clair » : au maximum, le club de la capitale demanderait un prêt avec obligation d’achat pour Mauro Icardi.

Le mois de janvier n’est même pas encore arrivé, et les informations peuvent encore beaucoup évoluer…