Selon Goal Espagne, Pochettino aurait demandé à quitter le PSG

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG est au centre des rumeurs. Arrivé au club en janvier dernier et sous contrat jusqu’en 2022 (plus une année en option), l’Argentin de 49 ans pourrait déjà changer de club. Et selon les informations de Goal Espagne, Mauricio Pochettino aurait demandé à quitter le PSG. Comme évoqué depuis plusieurs jours, le Real Madrid et Tottenham seraient les deux clubs intéressés par le coach parisien.

Suite au départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid a érigé l’Argentin comme cible prioritaire. Cependant, son départ du PSG ne serait pas facile et le club espagnol ne voudrait pas détériorer ses bonnes relations avec le PSG, notamment en cas d’éventuelles négociations dans le dossier Mbappé. Le club merengue a également eu des conversations avec Antonio Conte et Raúl González, rapporte le média. Toujours selon Goal, malgré sa relation compliquée avec Leonardo, “la continuité de Mauricio Pochettino au club est loin d’être exclue. Il ressent une affection particulière pour le PSG, une équipe dans laquelle il a été joueur. Il est conscient qu’il est dans une position recherchée et dans un projet avec de grandes aspirations.” Enfin, le média espagnol confirme que Tottenham fait figure d’autre prétendant pour attirer Mauricio Pochettino. Le président des Spurs, Daniel Levy, pourrait lui offrir un contrat longue durée et les pleins pouvoirs. “À cela, il faut ajouter la situation familiale de l’entraîneur, étroitement liée à la ville britannique.”