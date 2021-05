Pour Marca, Pochettino est “dans le labyrinthe du PSG”

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 (plus une saison en option), Mauricio Pochettino excite de grands clubs européens en quête d’entraineur. A tel point que le journal sportif Marca voit le technicien “dans le labyrinthe du PSG” (c’est le titre de l’article) alors que s’offre une possibilité d’entraîner le Real Madrid, un de ses rêves. Et ce n’est la première fois que cela survient, explique le quotidien madrilène. En 2018 déjà, la succession de Zinedine Zidane lui était promise, mais le timing était mauvais puisqu’il venait de résigner à Tottenham et que les Anglais demandaient 50M€ pour le libérer. Inenvisageable. Le nœud du problème se trouve maintenant au Qatar, poursuit José Felix Diaz. Car le propriétaire du PSG n’envisage pas de le laisser partir. Et sa relation cordiale avec les dirigeants ne laisse pas imaginer que Mauricio Pochettino y aille en force. Et puis au Real Madrid, on ne veut pas d’histoire avec le PSG, surtout avec la possibilité de signer à terme Kylian Mbappé, explique Marca. “Face à cette situation, le nom d’Antonio Conte, l’opposé dans le football à Pochettino, prend force et vigueur. Libre de tout engagement après sa récente rupture avec l’Inter, l’Italien est devenu le grand favori pour reprendre” le banc du Real. Raúl González est une autre possibilité.