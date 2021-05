“Tottenham veut entamer lundi des discussions officielles avec le PSG pour ramener Mauricio Pochettino au nord de Londres.” C’est ce qu’on peut lire dans The Sun, premier journal à avoir évoqué un rapprochement entre Daniel Levy, président des Spurs, et le technicien argentin sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, avec une année optionnelle. Le boss de Tottenham entendrait – avec le retour de Mauricio Pochettino – convaincre ainsi Harry Kane de rester au club, lui qui a des envies de départ. Selon le tabloïd anglais, le coach argentin est prêt à quitter le PSG. The Times évaluait à 10M£ (11.6M€) le coût d’une rupture de contrat de Mauricio Pochettino. Le calme ne dure jamais chez les Rouge & Bleu.