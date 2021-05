Gérard Prêcheur devrait être le nouvel entraîneur des Féminines du PSG (L’E)

Le mercato des Féminines du PSG s’annonce intense notamment au niveau des départs. Outre les fins de contrat de Christiane Endler, Irène Paredes et Signe Bruun, l’organigramme du club de la capitale devrait connaître quelques modifications ces prochaines semaines. Également en fin de contrat avec les Rouge et Bleu le 30 juin prochain, l’entraîneur – Olivier Echouafni – ne devrait pas prolonger son bail avec le club de la capitale, selon les informations de L’Equipe. Le coach de 48 ans devrait être remplacé par Gérard Prêcheur (61 ans), ancien coach de l’Olympique Lyonnais entre 2014 et 2017. “Prêcheur a donné son accord pour rejoindre le club parisien mais n’a toutefois pas encore signé”, rapporte le quotidien sportif sur son site internet. Aves l’OL, le coach de 61 ans a remporté 3 championnats de France, 3 Coupes de France et 2 UEFA Women’s Champions League.

Comme évoqué par Le Parisien il y a quelques jours, le club de la capitale devrait également recruter un directeur sportif pour sa section féminine. Le nom d’Ulrich Ramé est notamment annoncé. Une piste confirmée par L’Equipe. “Le directeur des opérations du football des Girondins, par ailleurs très impliqué dans le développement de la section féminine, va quitter le club bordelais pour reprendre le poste qu’occupait Bruno Cheyrou avant son départ pour l’OL l’été dernier.” L’officialisation de son arrivée devrait intervenir prochainement.