Au coeur des débats depuis ses déclarations auprès de RMC et L’Équipe, Kylian Mbappé a clairement exprimé sa volonté de quitter le PSG en juillet dernier. Si le Réal Madrid avait bien approché la direction Parisienne en fin de mercato, le club Rouge et Bleu n’a pas souhaité céder son joyau et espère toujours le prolonger. Pourtant, Paris aurait selon Dominique Sévérac, songé à un potentiel remplaçant pour le natif de Bondy. Au coeur d’un débat autour de Mbappé, Sévérac a ainsi affirmé sur le plateau de L’Équipe du Soir que le transfert de Mohammed Salah était l’été dernier, bel et bien bouclé et ne dépendait que du potentiel départ du numéro 7 parisien.

« Si Kylian Mbappé partait, quelque soit la date, tout était prêt avec Mohammed Salah de Liverpool. Ils actionnaient le plan, ils (le PSG) mettaient l’argent : 80M€ ou 100M€ et tout était prêt avec Mohammed Salah« . Nul doute que le profil de l’Egyptien figure comme l’un des plus interessants à son poste. L’attaquant de Liverpool, auteur ce week-end d’un joli but contre City, est en fin de contrat (jusqu’au 30 juin 2023) et pourrait représenter une véritable option en cas de départ de Mbappé. Toutefois, la saison est encore longue avant avant la prochaine fenêtre de mercato et il est bon de ne pas tirer de conclusions trop hâtives.