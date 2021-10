Riolo défend Mbappé et son interview

La trêve internationale a débuté avec une bombe et les interviews de Kylian Mbappé pour RMC Sport et L’Équipe. Ses envies de départ, son été tumultueux, sa relation avec Messi et Neymar… Le jeune attaquant n’a éludé aucun sujet. Sur le plateau de l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a tenu à défendre le jeune attaquant pour ses propos et le timing de ses entretiens.

« Est-ce qu’à un moment on ne pourrait pas sortir de la réflexion, qui ressemble à des calculs de petits politiciens, et considéré que le mec dit ce qu’il a à envie dire en toute sincérité, qu’il est au-dessus de la moyenne, qu’il est prêt à assumer, qu’il répondra sur le terrain comme il le fait depuis le début de la saison parce qu’il y a un paquet de mecs qui n’auraient pas été à la hauteur au vu des circonstances. Là il est au milieu des deux autres vedettes et il est bon… Et il est même meilleur que les deux autres depuis le début de saison. Il n’a pas disparu du jeu parisien, je suis sur que le mec fera le maximum tout au long de la saison même s’il doit partir. Mais peut-on sortir du petit calcul politicien qui dit qu’il n’aurait pas dû faire cette interview à ce moment-là. À partir du moment où il sera sur le terrain, va jouer et se donner au maximum, est-ce qu’on peut s’en foutre du reste ?! »