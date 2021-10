Ciblé par le Réal Madrid, Kylian Mbappé s’est aujourd’hui exprimé auprès de RMC et L’Équipe quant à sa volonté de quitter le PSG l’été dernier. Si l’attaquant francilien considérait Madrid comme son point de chute favori, Mbappé s’est également efforcé de répéter lors de son entretien pour Rothen s’enflamme que « la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain« . Conscient de la chance de pouvoir évoluer aux côtés de joueurs comme Neymar Jr, Messi ou encore Sergio Ramos, l’ancien Monégasque ne ferme aucune porte, et bien qu’il n’ait toujours pas prolongé son contrat, Mbappé espère toujours réaliser une saison d’exception sous ses couleurs Rouge et Bleu. Ainsi, le natif de Bondy est pour l’heure toujours Parisien et devrait faire l’objet d’une nouvelle offre de la part de sa direction, qui garde selon RMC, la ferme intention de prolonger son champion du monde.

Au milieu de cette tempête médiatique, Léonardo garde le cap et s’est également exprimé chez L’Équipe dans le but de répondre aux déclarations Madrilènes jugées comme bien trop directes et irrespectueuses par le directeur sportif Brésilien. En guise de réponse, la direction parisienne préparerait donc, comme expliqué plus tôt, une nouvelle offre sur une courte durée, et d’un montant similaire à la dernière offre formulée au mois d’aout. L’occasion pour Paris de rappeler l’importance de Kylian Mbappé au sein de son projet et de faire de lui le joueur le mieux payé de son effectif.