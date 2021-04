Dans le sprint final de la saison 2020-2021 de la Ligue 1, quatre équipes peuvent encore prétendre au titre de champion de France, Le PSG, Lille, Monaco et Lyon. Les deux premiers cités se sont imposés ce week-end et ont donc mis la pression à Monaco, qui joue cet après-midi au Stade Louis II contre la lanterne rouge Dijon, et à Lyon, qui clôture la journée avec la réception d’Angers. Monaco, qui reste sur une défaite, un nul et deux victoires lors de ses quatre derniers matches de championnat, voudra profiter de la réception du dernier pour suivre la cadence des Lillois et Parisiens. De son côté n’a pratiquement plus aucun espoir de se sauver et voudra s’offrir une victoire de prestige. Niko Kovac, le coach monégasque, a décidé une nouvelle fois de se passer au coup d’envoi de son capitaine et meilleur buteur, Wissam Ben Yedder. Dans son 4-4-2 habituel, il a décidé d’aligner Diop et Jovetic en attaque. Pour Dijon, David Linares a décidé de composer son équipe en 5-3-2.

Le XI de Monaco : Lecomte – Sidibé, Disasi, Maripan, Henrique – Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Golovin – Diop, Jovetic

Le XI de Dijon : Allagbé – Boey, Coulibaly, Écuélé Manga, Lautoa, Chala – Marié, Benzia, Celina – Baldé, Kamara

