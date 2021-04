Kovac : “Bayern / PSG ? Le PSG a eu plus de réussite”

Le PSG a été héroïque sur la pelouse de l’Allianz Arena mercredi soir. Largement dominé par le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG s’est imposé en Bavière (2-3). Niko Kovac – ancien coach du Bayern actuellement à Monaco – a expliqué avoir regardé cette rencontre et indiqué voir un PSG différent en C1 et en Ligue 1. “On dirait. J’ai vu un bon match, des deux côtés. Le Bayern a été meilleur, mais le PSG a eu plus de réussite, parce que Mbappé était une nouvelle fois très bon. J’espère qu’ils continueront comme ça en Ligue 1(rire)”, taquine Kovac en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. Il a d’ailleurs expliqué que son équipe n’avait aucune pression sur cette fin de saison (troisième à trois points de Lille). “Non, parce que la pression est sur les trois autres équipes de devant. Elles occupent les trois premières positions depuis très longtemps. Nous, notre ambition, c’est de retrouver les compétitions européennes. On ne ressent aucune pression.”