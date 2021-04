Le PSG Handball poursuit son sans-faute après sa victoire face à Dunkerque (30-22)

Ce dimanche après-midi, le PSG Handball retrouvait la Lidl Starligue avec pour objectif de poursuivre son sans-faute en championnat. Face à Dunkerque, les Rouge et Bleu ont enchaîné une 19e victoire. Dans une première période disputée, les joueurs de Raúl González sont rentrés aux vestiaires avec un avantage de 4 buts (15-11). En seconde période, les Parisiens ont alourdi l’écart au fil des minutes avec notamment un plus +10 à quinze minutes de la fin (24-14, 46e). Les Parisiens s’imposent finalement 30 à 22 et enchaînent un 19e succès consécutif en 19 matches disputés en Lidl Starligue. Ils égalent le record de victoires pour commencer une saison. Grâce à ce succès, le PSG Handball (38 pts) – qui compte encore un match en moins – reprend deux unités d’avance sur Montpellier (36 pts).