Wagner Ribeiro : “Neymar est très heureux à Paris”

Arrivée à l’été 2017 au PSG, Neymar a eu du mal à s’acclimater à sa nouvelle vie en raison de plusieurs graves blessures. Le Brésilien a même voulu quitter les Rouge & Bleu en 2019 mais les dirigeants parisiens n’ont pas voulu en entendre parler et il est resté à Paris. Depuis plusieurs mois maintenant, Neymar semble épanoui à Paris et il devrait prolonger dans les prochaines semaines son contrat jusqu’en juin 2026. Dans un long entretien accordé à l’Equipe, Wagner Ribeiro, son agent historique, estime qu’actuellement aucun club – hormis le PSG – peut s’offrir Neymar. “Il habite dans une ville magnifique, il a beaucoup d’amis et il est très heureux à Paris. Aucun club au monde ne peut offrir ce que lui offre le PSG. Il n’y a que le PSG qui peut se payer Neymar. Le Real Madrid a des problèmes financiers. Le Barça ? C’est encore pire. En Italie ? Aucun club ne peut rivaliser. Manchester United ou Manchester City ? Je n’y crois pas. À Paris, il gagne super bien sa vie et il joue dans une très bonne équipe. Cette saison, ils vont gagner la Ligue des champions, et Neymar sera Ballon d’Or, vous verrez.“

Wagner Ribeiro qui estime que Neymar est le meilleur joueur du monde. “Oui car il est imprévisible. Cristiano Ronaldo utilise sa force, ses muscles. Je le veux dans mon équipe mais c’est un robot. Messi ? Il est techniquement parfait mais on sait ce qu’il va faire. Neymar peut jouer partout, il peut inventer des dribbles, faire des passes que personne ne peut anticiper et il peut marquer dans toutes les positions : du droit, du gauche, de la tête… Il est complet. Il est le numéro 1 !”

Ce dernier défend également le numéro 10 parisien contre les critiques sur son hygiène de vie. “Je ne suis pas d’accord. Il fait attention à lui, il est professionnel. Son problème, ce sont les blessures. Il est la cible des défenseurs, à tous les matches. Ils sont obligés de le choper sinon il fait la différence. Donc il prend beaucoup de coups, de tacles, et parfois ça pète. Mais il doit y faire face. Il n’a pas le choix.“

Dans ce long entretien, Wagner Ribeiro explique que le PSG avait déjà tenté de faire venir l’international brésilien en 2015 en vain. Il assure enfin qu’en 2019, Neymar aurait pu signer au Real Madrid qui “était prêt à payer 300 M€ pour le recruter” mais Nasser al-Khelaïfi a refusé expliquant qu’il ne vendrait pas son joueur “même pour 1 milliard“ comme il l’avait expliqué au président madrilène, Florentino Perez.