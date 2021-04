Sarabia : “Si on perdait aujourd’hui, c’était fini pour le titre de champion”

Victorieux largement du RC Strasbourg (4-1), dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, le PSG est revenu à trois points du LOSC (69 pts) et peut désormais se concentrer sur son quart de finale retour de l’UEFA Champions League face au FC Bayern (mardi 13 avril). Titulaire et buteur face au RCSA, Pablo Sarabia (noté 6,5 par la rédaction CS) a évoqué la prestation parisienne, avant d’être questionné sur le match face au club allemand mardi prochain.

Un peu de pression avant ce match suite au résultat du LOSC

Sarabia : “Oui, si on perdait aujourd’hui c’était fini pour le titre de champion. C’est vrai qu’aujourd’hui c’était important de gagner afin de continuer à se battre pour gagner le titre, qui est l’objectif de la saison.”

Vous auriez pu déjà avoir la tête au match du Bayern

Sarabia : “Oui, ce sont deux compétitions vraiment importantes pour nous. Le plus important était de gagner ce match et à partir d’aujourd’hui on va penser au prochain match qui est le plus important pour nous.”

Ressent-il l’attente de tout le pays autour d’un exploit face au Bayern ?

Sarabia : “Je sais que nos supporters sont clairement avec nous. Mais c’est vrai qu’on va essayer de faire le match parfait et continuer à gagner car le Bayern est une très bonne équipe. La blessure de Coman ? Je ne savais pas. Mais peu importe pour nous, car on doit fait un match complet sinon on va perdre.”