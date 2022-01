Erling Haaland sera – avec Kylian Mbappé – l’un des visages du football mondial lorsque Cristiano Ronaldo et Lionel Messi prendront leur retraite. Comme l’attaquant du PSG, il fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Interrogé sur qui il aurait voté pour la cérémonie The Best, le joueur du Borussia Dortmund a placé un joueur des Rouge & Bleu.

« C’est une bonne question. Si c’était pour l’année dernière, je dirais Robert Lewandowski. Oui, Lewandowski numéro un, indique Haaland dans une interview accordée à la chaîne Viaplay. Et puis, pour moi, Karim Benzema, qui était aussi fantastique. Mais je le dirais aussi à propos de Lionel Messi, qui a été exceptionnel. Donc Benzema et Messi partageraient la deuxième et la troisième place.«