Alors que je baladais mon chien dans la fraicheur de la nuit cannoise et que j’écoutais le #SpacePSG de nos désormais célèbres Juampi, Lee et ParisienDuVDM je réfléchissais à ce que j’aurais dit si j’étais interrogé sur le cas Messi… Durant tout l’été je n’ai cessé de répéter sur notre forum que le recruter était une ânerie (petite pensée pour Guff’, FYS et le reste de la team « non à la pré-retraite saint-germain ») et une fois dépassé ma frustration de l’avoir vu reprendre plus d’une semaine après le reste du groupe, voici le fruit de mes réflexions.

Lionel Messi, un recrutement marketing assumé et réussi.

Au moment de débuter la dernière saison avant le lancement de SA Coupe du monde, le Qatar souhaitait frapper fort et la possibilité de signer le « GOAT » en profitant des déboires financiers de notre rival européen semblait être une bénédiction pour nos dirigeants. Ces derniers ont sauté sur l’occasion, même si je pense que la concurrence sur ce dossier n’était pas si rude, dans un monde du football frappé par le COVID depuis plusieurs saisons, très peu de club étant en mesure de s’aligner sur les prétentions salariales du génie argentin…

La publication de Leo Messi posant avec le maillot du PSG a été une des photos les plus « likée » de l’histoire d’Instagram avec plus de 22M de « j’aime », les réseaux sociaux du club ont gagné plus de 20 millions de nouveaux abonnés depuis son arrivée et même notre cher Canal Supporters a vu l’arrivée de nouveaux visiteurs juste après sa signature… S’il y a bien une chose qu’on ne peut nier c’est la dimension immense du joueur, bien au-delà ce que notre club a pu connaître jusqu’à présent. Comme un « bonheur » arrive rarement seul, notre numéro 30 a remporté son 7ème ballon d’or, controversé certes, mais cela n’a pas empêché le club de lui offrir une cérémonie au Parc pour le célébrer et même un flocage doré pour lui rendre un hommage encore plus appuyé.

L’homme chargé de faire fructifier un peu plus l’arrivée de Messi se nomme Marc Armstrong et il l’a bien compris car notre club a d’ores et déjà signé plusieurs nouveaux partenariats avec des marques prêtent à débourser de très jolies sommes pour voir leurs noms associer au club ou joue Leo Messi. De nouveaux fans, de nouveaux revenus, des ventes de maillots boostées… Avec tout ça on en oublierait presque que le football se joue aussi sur le terrain…

Des fulgurances mais pas (encore) de constance

Après une arrivée plutôt tardive et malgré une Copa America remportée, Lionel Messi reprend rapidement l’entrainement avec l’objectif d’être auprès de ses nouveaux coéquipiers le plus vite possible… Dans son opposition avec CR7 un argument, dans un sens ou dans l’autre est de dire que Messi n’était le joueur que d’un seul club et d’un seul championnat, c’est pourquoi tout le monde attendait avec impatience ses débuts dans notre chère Ligue des Talents… C’est le 29 aout, au stade Auguste Delaune que Messi a découvert la Ligue 1. S’il a cherché avant tout à jouer simple, et retrouver quelques sensations en ce début de saison il a pu très vite comprendre qu’ici, ce n’était pas Gijon ni Valladolid, qu’ici aucun cadeau ne lui serait fait, ni de la part des défenseurs qui ont eu à cœur de très bien le cadrer, ni même des arbitres puisqu’il a reçu très vite une charge violente d’un rémois à l’entrée sans même que l’arbitre ne bronche…

Débarquer dans une nouvelle équipe, un nouveau championnat, un nouveau pays après 20 ans passé dans un seul club et avec un tel statut c’est une énorme pression et rien ne lui sera rendu facile par nos adversaires qui ont pris l’habitude, et c’est tout à leur honneur, de jouer leurs matchs face à nous comme si c’était une finale de coupe du monde. Entre les rencontres internationales avec des horaires de match aberrants et les pépins physiques il n’a pas eu l’occasion prendre ses marques rapidement avec ses nouveaux coéquipiers, résultat il a fallu attendre 1 mois après ses premiers pas en L1 pour voir enfin Messi marquer sous les couleurs du PSG. C’est dans la plus belle des compétitions (depuis la disparition de la coupe de la ligue) face au plus prestigieux de nos adversaires cette saison et de la plus belle des manières qu’il l’a fait venant sceller définitivement une victoire capitale dans notre course à la qualification… Depuis, sans être flamboyant c’est dans cette compétition qu’il a été le plus décisif, bien moins en L1 ou il semble frappé par une petite malédiction des poteaux à tel point que c’est le joueur qui a le plus touché les montants en Europe cette saison… Il termine sa première demi-saison sous nos couleurs avec 6 buts et 5 passes décisives en ayant participé à (seulement) 16 matchs, ce qui est bien en dessous de ses standards habituels.

Que Messi ait du mal à s’adapter à notre championnat, tout le monde peut le comprendre… Ce qui m’embête le plus et là j’ignore si c’est lié à sa volonté ou juste à nos joueurs, c’est l’influence négative qu’il a sur notre jeu… Nous savons tous que nous ne proposons pas le football le plus fluide et le plus agréable à regarder depuis le début de la saison alors quand nos quelques belles actions sont gâchées par des passes forcées vers le petit argentin ça a le don de m’exaspérer… Je comprends qu’on veuille mettre en lumière Messi pour qu’il se sente épanoui mais cela ne devrait pas se faire au détriment du football. J’ai d’ailleurs une immense pensée pour Hakimi, recrue la plus chère de notre mercato estival qui est devenu un coureur de demi-fond depuis qu’Angel Di Maria a décidé de ne servir que son coéquipier de l’Albiceleste…

Et maintenant ?

Le joueur a enfin retrouvé les terrains pour 30 minutes ce dimanche soir et force est de constater que son entrée était plus intéressante que lors de sa première rencontre contre les rémois. Alors oui il a continué de marcher lorsque le ballon était loin de sa zone, ne s’est pas transformé en Sadio Mané ou Edinson Cavani à la perte du ballon mais dans son utilisation il y a eu du mieux. Il s’est comporté comme un vrai meneur et ses combinaisons avec Verratti et Mbappe ont amené plus de rythme et de mouvement à nos attaques qui en manquent souvent. Il a même pu améliorer ses statistiques (si chères à certains de ses fans mais ça c’est un autre débat) avec une passe décisive pour le but de Marco Verratti. Malheureusement, après leurs sorties il a trouvé moins de répondant dans les combinaisons mais il ne s’est pas caché. Une fois n’est pas coutume, sa « non-sélection » avec l’Argentine pour la prochaine trêve internationale devrait lui permettre enfin d’enchainer.

N’étant pas pour le recrutement du génie argentin, je n’en attends pas grand-chose. Pour moi ce n’est pas l’élément dont nous avons besoin pour toucher au but dans notre quête de la Champions League…C’est pour cette raison que je ne suis pas déçu de son rendement, je sais qu’il n’est plus le joueur omniprésent et qu’il n’est sans doute plus capable de porter une équipe tout seul. En revanche, et ce n’est pas Stéphane Bitton qui me contredira, on attend surtout les grands joueurs dans les grands matchs. Je sais que ça reste un joueur avec un talent immense, que le talent ne disparait jamais vraiment, qu’il est capable sur un geste, une fraction de seconde, une inspiration de débloquer une situation et de nous libérer (Maurice si tu me lis, il ne faudra pas non plus baser tout notre plan sur ça). Maintenant qu’il est là, je me prends à rêver qu’il le fera pour nous qualifier au Bernabeu dans quelques semaines et plus si affinité. Leo si tu me lis, sache qu’aujourd’hui tu es un joueur du PSG et tant que tu seras sur le terrain (j’espère t’y voir plus souvent qu’un match sur deux) à défendre nos couleurs, je ne souhaiterai que ton bonheur !