Une partie des joueurs du PSG ne sont actuellement pas dans la capitale mais à l’autre bout du monde pour disputer des rencontres internationales. Marquinhos (avec le Brésil), Keylor Navas (Costa Rica) et les Argentins, Angel Di Maria et Leandro Paredes, sont avec leur sélection nationale et vont jouer des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Si Neymar vient seulement de reprendre la course, et est donc logiquement forfait, Leo Messi a aussi été exempté de voyage. Touché par le COVID lors de la dernière trêve hivernale, la Pulga a mis du temps avant de revenir. Son sélectionneur, Lionel Scaloni, a expliqué en conférence de presse qu’il a même été « beaucoup affecté » par le virus, ce qui explique son absence avec ses comaptriotes.

« Nous aimerions qu’il soit ici. J’ai eu une conversation avec lui et il m’a dit que le Covid l’affectait beaucoup. Il avait la souche la plus dure. Il est important qu’il se rétablisse physiquement et j’ai décidé que le mieux était qu’il ne vienne pas dans des conditions inférieures. Il a été à l’arrêt pendant longtemps et je pense que la décision était la bonne. «

Par ailleurs, en l’absence de Leo Messi, ce sera un autre parisien qui sera capitaine de la sélection, en la personne d’Angel Di Maria. Le sélectionneur de la l’Albiceleste se justifie en expliquant qu’El Fideo, « est le bon, il a beaucoup d’expérience avec l’équipe nationale ». Ce sera la sixième fois de sa carrière que le milieu de terrain portera le brassard.