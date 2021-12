Kylian Mbappé semble plus fort que jamais dans cette première partie de saison, que ce soit avec le PSG ou en équipe de France. L’attaquant possède des statistiques exceptionnelles avec 13 buts et 12 passes décisives en seulement 23 rencontres jouées. Des chiffres qui poussent le journaliste Karim Bennani à penser que le Parisien est aujourd’hui plus impressionnant que Erling Haaland, mais pas que.

« Si je pense qu’Haaland et Mbappé vont jouer ensemble la saison prochaine ? Non, pas sûr. Pas sur du tout même ! Mais Mbappé est selon moi le joueur le plus impressionnant des deux, et je vais aller très vite sur son cas avec deux arguments : Le premier au PSG, il est le patron alors qu’il joue avec deux des meilleurs attaquants du monde qu’il joue avec lui, Messi et Neymar. Ensuite en équipe de France, il est aussi le patron alors qu’il y a deux des meilleurs attaquants au monde qui évoluent à ses côtés, qui sont Griezmann et Benzema… Voilà, c’est tout ! »