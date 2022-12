Ce vendredi, Gianni Infantino s’est présenté en conférence de presse à deux jours de la finale entre la France et l’Argentine. L’occasion pour lui de faire un bilan et d’annoncer une petite révolution en approche.

La Coupe du Monde arrive à son terme. Après un peu moins d’un mois de spectacle, on connaîtra le vainqueur de cette édition 2022. Cela se jouera entre deux équipes qui ont su assumer leur rang initial, à savoir la France et l’Argentine. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était présent en conférence de presse à deux jours de cette échéance capitale.

Une Coupe du Monde des Clubs à 32 équipes

Et il a annoncé une petite bombe avec la révolution en approche de la Coupe du Monde des Clubs. Depuis 2007, sept clubs se disputent ce trophée honorifique. Ce total devrait passer à 32, selon les propres mots de Gianni Infantino. Une compétition dont les contours doivent encore être établis, mais qui devrait voir le jour en 2025.

« Comme vous vous en souvenez sûrement, nous avions trouvé un accord il y a trois ans pour une nouvelle Coupe du monde des clubs avec 24 équipes, qui devait se tenir en 2021. Cela a été reporté à cause du Covid. La nouvelle Coupe du monde des clubs aura lieu en 2025 et réunira 32 équipes, les meilleures équipes du monde. Bien sûr, les détails ou encore la localisation doivent encore être discutés. Mais ce tournoi à 32 clubs ressemblera à une Coupe du monde », a-t-il confié devant la presse. Un projet qui ne plairait pas vraiment à l’ECA (association des clubs européens). L’organe, présidé par Nasser Al-Khelaïfi, aurait, en effet, d’ores et déjà affiché son hostilité à cette Coupe du Monde des Clubs en préparation.