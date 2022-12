Bitshiabu après PSG / PFC : « C’est une belle victoire »

Ce vendredi matin, le PSG affrontait le Paris FC dans le cadre d’une rencontre amicale. Une opposition d’une heure qui a vu le club parisien s’imposer sur le score de 2-1.

Le PSG retrouvera la compétition le 28 décembre prochain avec une rencontre face au RC Strasbourg en marge de la 15e journée de Ligue 1. Et ce jour, on a eu le droit à un amical face au Paris FC. L’occasion de reprendre un peu de rythme et de voir à l’œuvre certaines jeunes pousses. Ismaël Gharbi a notamment inscrit un superbe but, alors que Nordi Mukiele avait ouvert la marque. Score final : 2-1.

Je me sens bien »

El Chadaille Bitshiabu a, de son côté, rendu une très belle copie en défense centrale. Après la victoire des siens, le gaucher a livré son ressenti auprès de PSG TV : « C’était super parce que ça a fait du bien, on rejoue pour la première fois depuis la trêve. Jouer pour l’équipe c’est un plus, et ça nous donne encore plus envie de continuer sur cette lancée. C’était une bonne équipe en face, on a su jouer avec nos qualités. Ils ont joué physique, mais nous aussi nous avons les armes, on a pu répondre sur le terrain et c’est une belle victoire. Je me sens bien, l’entente avec les coéquipiers est bonne, avec le coach aussi, et son staff. Je pense qu’on est bien parti. »