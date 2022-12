L’appel du pied du frère d’Amrabat : « Nasser al-Khelaïfi, si tu lis mes mots, prends mon frère ! »

Les quart de finale de la Coupe du Monde se poursuivent ce samedi avec un alléchant Portugal-Maroc au programme.

Le Maroc s’impose comme l’équipe sensation de la Coupe du Monde. Après avoir terminé en tête de son groupe, composé de la Belgique, la Croatie et le Canada, les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour le premier quart de finale de leur histoire en éliminant l’Espagne aux tirs au but (0-0; TAB 3-0). De plus, de nombreux joueurs s’imposent comme de véritables tauliers au cours de ce mondial comme le parisien, Achraf Hakimi, ou encore Aguerd en défense, mais que dire de Sofyan Amrabat et de sa puissance dégagée au milieu de terrain. Le joueur de la Fiorentina fait partie des révélations de cette Coupe du Monde et de nombreux clubs anglais, dont Liverpool, seraient très intéressés par son profil… Même si son entourage rêve tout haut du Paris Saint-Germain.

« Imagine une association avec Marco Verratti, pff… »

Sofyan Amrabat, âgé de 26 ans, a unanimement conquis les supporters et observateurs marocains lors de ce mondial. L’international a montré ses qualités physiques impressionnantes mais aussi son sens du jeu intéressant. Des caractéristiques qui font de lui une potentielle cible pour les grosses écuries européenne lors du mercato hivernal qui ouvrira ses portes en janvier. Interrogé par le quotidien L’Équipe, son frère Nordin explique que Sofyan a de quoi rejoindre le PSG et en profite pour faire un appel du pied au président parisien, Nasser Al-Khelaifi.

« La Coupe du monde vaut les projecteurs de la Ligue des champions, il est dans la lumière, sur scène. Pour moi, il conviendrait très bien au Paris-SG. Imagine une association avec Marco Verratti, pfff… Alors Nasser Al-Khelaifi, si tu lis mes mots, prends mon frère ! »