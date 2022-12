France / Argentine – Petite inquiétude pour Varane et Konaté avant la finale

La France disputera sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive ce dimanche. Ce sera face à l’Argentine, coup d’envoi à partir de 16h00.

Depuis quelques jours, plusieurs joueurs tricolores sont touchés par un syndrome grippal. Face au Maroc, lors des demi-finales, Adrien Rabiot et Dayo Upamecano avaient dû laisser leur place. Ce sont Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté qui les avaient suppléé au pied levé. Et ce jour, RMC nous indique que les deux joueurs vont mieux.

Varane et Konaté ont attrapé froid

Selon toutes vraisemblances, ils devraient donc pouvoir tenir leur place cette fois-ci pour la finale tant attendue face à l’Argentine. En revanche, il s’avèrerait que d’autres membres du groupe France souffriraient du même mal. Ce serait notamment le cas de Raphaël Varane et de ce même Ibrahima Konaté. Pour l’heure, le staff de l’Équipe de France ne se montrerait nullement alarmiste, même si leur cas sera, bien évidemment, surveillé de très près. Enfin, Kingsley Coman, lui aussi malade face aux Marocains, irait également mieux.