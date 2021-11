Wijnaldum, Di Maria… les chiffres clés après Leipzig / PSG

Titulaire hier soir, Georginio Wijnaldum a réalisé son meilleur match sous le maillot du PSG depuis son arrivée l’été dernier. L’international néerlandais s’est offert ses deux premiers buts sous le maillot Rouge & Bleu et aurait pu offrir la victoire à son équipe. C’est la première fois qu’il marque un doublé en club depuis la demi-finale de la Ligue des Champions contre Barcelone avec Liverpool (4-0) en mai 2019 comme le rapporte le PSG sur son site internet.

Présent sur la pelouse de la Red Bull Arena hier, Angel Di Maria a disputé son 50e match de Ligue des Champions avec le maillot de Paris. Il est le sixième joueur le plus capé du PSG en C1, à égalité avec Vincent Guérin et Blaise Matuidi. El Fideo est devancé par Marquinhos, Marco Verratti (69 matches), Thiago Silva (60 matches), Paul Le Guen (57 matches) et Edinson Cavani (54 matches). Moins performant contre les Allemands, Kylian Mbappé a tout de même délivré une passe décisive hier soir. Il a été décisif au moins une fois lors de ses quatre matches de Ligue des Champions cette saison (1 but, 3 passes décisives). Depuis ses débuts en C1 lors de la saison 2016-2017, il a délivré 19 passes décisives « aucun joueur ne fait mieux sur la période (a égalité avec Neymar). »