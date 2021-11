Messi à Madrid dans une clinique de thérapie régénérative

Lionel Messi a raté le match du PSG contre Leipzig hier soir (2-2) en raison d’une gêne aux ischio-jambiers et au genou. Malgré cela, La Pulga a été sélectionnée avec l’Argentine pour la dernière trêve internationale de 2021. Une sélection approuvée par le club de la capitale après concertation avec le staff médical Rouge & Bleu. Ce jeudi après-midi, El Chiringuito a capté des images de Lionel Messi accompagné de Leandro Paredes et Rodrigo De Paul à Madrid. Les deux joueurs du PSG et leur compatriote de l’Atlético Madrid se sont rendus dans une clinique de thérapie régénérative. Un processus pour accélérer la guérison de leurs blessures.

🚨🚨 EXCLUSIVA #JUGONES 🚨🚨 💣💥 MESSI ha pasado por una CLÍNICA en MADRID de terapia REGENERATIVA. 🇦🇷 Acompañado de Paredes y De Paul. pic.twitter.com/dA643PYVds — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2021