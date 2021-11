Wijnaldum : « Je travaille très dur tous les jours »

Georginio Wijnaldum a certainement joué son meilleur match depuis son arrivée au PSG. Le milieu de terrain néerlandais s’est offert un doublé, ses deux premiers buts à Paris. Malgré ça, le PSG a concédé le nul en toute fin de match. Au micro de RMC Sport, Wijnaldum a évoqué ses débuts poussifs chez les Rouge & Bleu. « Je travaille très dur tous les jours. Je dois connaitre de mieux en mieux mes coéquipiers. Espérons que je vais continuer comme ça. On s’est créé des occasions mais on en a donné aussi quand on était imprécis. Quand on avait le ballon, c’était bien et c’était plus difficile pour eux de créer des occasions. Mais à certains moments, on leur a rendu les choses trop faciles.«

Au micro de Canal Plus, le Néerlandais est revenu sur le match nul du PSG. « Si vous regardez la fin de match, on a perdu des ballons trop tôt. On n’a pas réussi à concrétiser nos occasions. En regardant ça, oui il mérite ce nul. Mais si on regarde nos occasions, je pense que l’on méritait plus. On n’a pas gagné ce match. On doit progresser. À certains moments nous avons bien contrôlé le match. On s’est procuré des occasions, malheureusement on ne les a pas mises au fond. C’est quelque chose que l’on doit améliorer. On doit mieux contrôler certains moments quand on a le ballon, les faire courir plus. Oui, ça a été difficile en deuxième mi-temps. »