Le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid – au Parc des Princes – approche à grand pas. Un choc qui est déjà dans toutes les têtes. Blessé contre Saint-Etienne le 28 novembre, Neymar espère être remis pour aider son équipe contre les Madrilènes. Interrogé sur cette confrontation, Andoni Zubizarreta a donné son ressenti.

« Pour les équipes françaises, les huitièmes de finale de Ligue des Champions sont dangereux. En janvier-février, ils viennent de jouer beaucoup de matches de coupe de France contre de petites équipes, et d’un coup, la Ligue des Champions et des équipes comme le Real Madrid apparaissent. Elles sont plus rodées en quart. De plus, Pochettino n’a pas fini de trouver l’équilibre entre la défense et l’attaque, estime Zubizarreta pour Marca. S’ils travaillent tous, avec autant de talents qu’ils ont devant, ce sera difficile de les arrêter, difficile de les battre. C’est là que le match va se jouer.«