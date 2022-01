Ce samedi après-midi, les Féminines du PSG ont obtenu une victoire historique face à l’Olympique Lyonnais (3-0) et se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France. Pour cette finale avant l’heure, les Parisiennes avaient à coeur de prendre leur revanche après la large défaite subie en championnat en novembre dernier (1-6) dans des conditions particulières avec l’affaire Kheira Hamraoui. Dominatrices, les championnes de France en titre ont pris l’avantage en seconde période grâce à Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Après la rencontre, Kadidiatou Diani a salué de la performance du groupe, au micro de PSG TV.

« Nous sommes très satisfaites du match que nous avons réalisé. On avait vraiment à cœur de remporter cette rencontre. Nous avons montré nos qualités, et nous en sommes très fières. On a bien travaillé depuis le début de la saison. Cela porte ses fruits, nous sommes donc vraiment très contentes. Après la défaite contre Lyon en D1, on avait forcément envie de faire mieux. C’est ce que l’on a réussi, nous sommes donc très heureuses. »