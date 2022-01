À 17 jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG pourra-il compter sur Neymar Jr dans son groupe ? Victime d’une entorse à la cheville le 28 novembre dernier, le numéro 10 des Rouge & Bleu a repris la course en début de semaine, comme espéré par le staff parisien. Une première étape franchie pour un possible retour en forme avant la confrontation européenne face aux Merengues. Et comme le rapporte L’Equipe sur son site internet, le Brésilien de bientôt 30 ans (le 5 février prochain) ne ressent plus aucune douleur. Ainsi, un espoir demeure pour le match face aux Madrilènes. « Dans son entourage, on est convaincu qu’il sera prêt pour recevoir le Real Madrid ou au moins figurer dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino. »

En cette fin de semaine, Neymar Jr a notamment augmenté l’intensité de ses courses « tout en demeurant dans l’axe, sans changement d’appuis », avant de poursuivre sa réhabilitation en salle de soins. « Appliqué, consciencieux, déterminé, il affiche un état d’esprit exemplaire que l’ensemble du club loue, en privé comme en public. » Ainsi, l’optimisme est de mise pour sa présence le 15 février prochain, « mais il n’interdit pas la précaution. » Alors qu’un retour à la compétition face au LOSC le 6 février était espéré, cette hypothèse semble exclue. Et contre le Stade Rennais le week-end du 12-13 février ? « ‘C’est difficile de se projeter à ce stade’, répond un proche du joueur. » L’international auriverde franchira une nouvelle étape s’il parvient à retoucher le ballon en fin de semaine prochaine. L’objectif de Neymar est d’être prêt pour ce choc entre le PSG et le Real Madrid, même si le temps ne joue pas en sa faveur. « Mais son état d’esprit peut, cette fois, lui faire traverser cette période plus vite que prévu. »

Pour rappel, il reste potentiellement 4 matches pour le PSG avant la rencontre face au club espagnol : l’OGC Nice (31 janvier), le LOSC (6 février), un éventuel quart de finale de Coupe de France (9 février) et le Stade Rennais (11 ou 12).